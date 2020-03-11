Президент Шавкат Мирзиёев 10 марта подписал закон об изменениях и дополнениях в некоторые законодательные акты в связи с совершенствованием порядка ведения дел в судах. Документ был принят Законодательной палатой 18 февраля и одобрен Сенатом 28 февраля.

Согласно поправкам, дела между судьями будут распределяться посредством автоматизированной информационной системы с учетом их нагрузки и специализации, пишет Norma.uz. Прежде это входило в обязанности председателей соответствующих судов, а в Верховном суде — председателей судебных коллегий. Внедряемая программа будет учитывать нагрузку и специализацию судей.

Такой механизм исключит влияние на распределение дел лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, то есть «человеческий фактор» и снизит уровень бюрократии в судебной системе, поясняет Norma.uz. Порядок автоматического распределения между судьями утвердит Президиум Верховного суда.

Кроме того, поправки упростили взаимоотношения участников экономического судопроизводства между собой. Теперь копии искового заявления и приложенных к нему документов можно направлять ответчику и третьим лицам в электронном виде. Для этого можно воспользоваться персональным кабинетом налогоплательщика, технический функционал которого будет модернизирован.

В Экономическом процессуальном кодексе также прописали срок, в течение которого судья должен вынести определение о подготовке дела к судебному разбирательству:

не позднее 5 дней со дня поступления искового заявления — в общем порядке;

не позднее 10 дней со дня принятия искового заявления к производству и возбуждения дела -при проведении досудебного заседания.

Норму, по которой подготовка дела к процессу должна была составлять не более 5 дней со дня поступления искового заявления, из ЭПК исключена.

Документ вступил в силу со дня официального опубликования 11 марта.