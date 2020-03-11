Приобретая недвижимость, каждый сталкивается с выбором. Как правило, одним из главных критериев выбора квартиры является ее размер — так называемая квадратура и планировка.





В жилом комплексе Yangi ChoshTepa вниманию покупателей представлено множество вариантов жилых помещений. Площадь однокомнатных квартир начинается от 35 кв. м. Максимально возможная квадратура четырехкомнатной квартиры составляет 97 кв. м.





Специалисты отдела продаж помогут подобрать клиентам оптимальные варианты жилья, отвечающие их персональным запросам, а также проконсультируют касательно условий приобретения квартиры в кредит.





Все квартиры в ЖК Yangi ChoshTepa поступают в продажу с готовым качественным ремонтом.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.





Адрес: Сергелийский р-н, ССГ Чоштепа, ул. Узар

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