Президент Шавкат Мирзиёев 10 марта подписал закон о внесении изменений и дополнений в ряд законодательных актов Узбекистана в связи с установлением дополнительных гарантий прав ребенка. Документ был принят Законодательной палатой 25 февраля и одобрен Сенатом 28 февраля.

Согласно дополнениям в Семейный кодекс и закону «О гарантиях прав ребенка», органы и должностные лица, уполномоченные принимать решения, при разрешении вопросов, затрагивающих интересы ребенка, должны рассматривать мнение ребенка независимо от его возраста и принимать решения исходя из наилучших интересов ребенка.

Поправки в Семейный кодекс также предусматривают, что при раздельном проживании родителей и ребенка органы опеки и попечительства, а также ребенок, достигший 14 лет, вправе возбуждать иск о взыскании алиментов на содержание одновременно с отца и матери.

Закон «Об обращениях физических и юридических лиц» дополнен статьей 24−1, по которой несовершеннолетние лица вправе самостоятельно подавать обращения по вопросам соблюдения своих прав, свобод и законных интересов в государственные органы, организации или их должностным лицам.

Не допускается оставление без рассмотрения обращений несовершеннолетних лиц по причине недостижения ими полной дееспособности.

Обращения могут рассматриваться с участием законных представителей ребенка, а также органов опеки и попечительства.

Право ребенка самостоятельно обращаться в орган опеки и попечительства и в другие госорганы при нарушении его прав, свобод и законных интересов, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) или лицами, заменяющими родителей, обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, также закреплено в законе о гарантиях прав ребенка.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования 11 марта.