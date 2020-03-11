Частным агентствам занятости (ЧАЗ) планируется запретить брать плату за услуги по трудоустройству лиц, ищущих работу за пределами Узбекистана. Это следует из законопроекта о внесении поправок в закон о частных агентствах занятости, разработанного Министерством занятости и трудовых отношений.

Согласно поправкам, оплата услуг за трудоустройство за рубежом будет производиться за счет работодателя или заказчика.

Стоимость информационных и консультационных услуг, оказываемых ЧАЗ, предлагается ограничить суммой, не превышающей 2 базовых расчетных величин (БРВ).

Кроме того, ЧАЗ намечено обязать регистрировать все заключенные договоры в электронной базе Минтруда. В случае невыполнения этого требования договор будет аннулироваться.

Сумму, резервируемую частными агентствами занятости для лицензирования своей деятельности в специальном фонде при Минтруда, планируется увеличить до 8500 БРВ (сейчас — 50 тысяч долларов).

Закон о частных агентствах занятости был подписан президентом в октябре 2018 года. Осенью прошлого года появились сообщения о возбуждении уголовных дел о мошенничестве в отношении руководителей частных агентств занятости Human, Korean аnd Migrations xususiy bandlik agentligi и других. Тогда же Минтруда предложило усилить контроль над ЧАЗ, установив предельные цены на их услуги.

В январе в Кодекс об административной ответственности были введены санкции за нарушение закона о частных агентствах занятости.