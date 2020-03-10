Нилуфар Ньютоновна Ботирова стала генеральным директором АО «Ташкентское предприятие территориальных электрических сетей». Это первая руководительница ПТЭС на областном уровне, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Региональных электрических сетей».

До этого Нилуфар Ботирова (1977 г. р.) с 2019 года занимала должность начальника управления по работе с персоналом в «Региональных электрических сетях» (предприятие было образовано в результате реорганизации «Узбекэнерго).

Нилуфар Ботирова окончила Ташкентский институт ирригации и механизации сельского хозяйства (заочно, в 2004 году) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2008). Начинала карьеру библиотекарем профсоюза предприятия «Хорезмские электрические сети» (1994−1996), затем работала на предприятии техником и бухгалтером (1996−2006).

Она также занимала должности инженера в структурах «Узбекэнерго» (2006−2008), ведущего и главного экономиста в управлении экономики и прогнозирования компании (2009−2013). Возглавляла отдел в «Узбекэнерго» и работала председателем профсоюза на общественных началах (2015−2018).