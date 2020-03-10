«Узпромстройбанк» подписал заемное соглашение с ICBC Standard Bank PLC для привлечения кредитной линии в эквиваленте 100 млн долларов США.

ICBC Standard Bank PLC входит в состав китайской банковской группы ICBC — большой публичной финансовой группы в мире с листингом на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. ICBC представлен на шести континентах с развернутой сетью отделений в 48 странах и регионах. ICBC предоставляет полный набор финансовых продуктов и услуг более 7 млн корпоративных клиентов и более 600 млн частных клиентов через различные каналы продаж.

Соглашение заключено с целью расширения возможностей предоставления финансирования в национальной валюте со стороны «Узпромстройбанка» субъектам малого и среднего бизнеса, которые являются двигателями экономического роста.

Подписание данного соглашения станет важным шагом в укреплении отношений между «Узпромстройбанком» и ICBC Standard Bank PLC, а также позволит расширить продуктовую линейку банка. Гибкость в требованиях к финансированию позволит в кратчайшие сроки предоставить финансирование, направленное на приобретение современного оборудования и обновление технологической базы в производственных процессах, а также пополнения сырьевой базы субъектов предпринимательства.

«Экономика Узбекистана быстро растет и мы принимаем активное участие в развитии финансового рынка страны. Мы рады нашему сотрудничеству с „Узпромстройбанком“ и продолжаем совместно работать над новыми финансовыми продуктами», — прокомментировал глава департамента глобальных рынков в России и Центральной Азии Владимир Губер.

Расширение возможностей финансирования в национальной валюте путем интеграции международных финансовых механизмов, в том числе привлеченных со стороны ICBC Standard Bank PLC, еще больше укрепят позиции «Узпромстройбанка» на местном рынке, преимущественно в бизнес-сегменте малого и среднего бизнеса, где банк видит значительные возможности и преимущества.

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