Из-за неисправности на Ново-Ангренской ТЭС в отдельных регионах Узбекистана ограничены поставки электроэнергии, сообщила пресс-служба «Национальных электрических сетей Узбекистана».

Неисправность в системе подачи угля в энергоблоки произошла 9 марта в 21:00. В 21:17 для предотвращения аварийной ситуации сотрудники станции произвели остановку энергоблока №4 мощностью 200 МВт. Общая мощность станции снизилась с 800 до 420 МВт.

В результате неисправности в энергосистеме страны сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключениям электроэнергии у потребителей. В настоящее время в целях обеспечения безопасности вынужденно введены ограничения, говорится в сообщении.

По данным Национального диспетчерского центра, такая ситуация происходит на станции не впервые. За первые девять дней марта на энергоблоках наблюдалось пять случаев отключений.

Ново-Ангренская ТЭС обеспечивает энергией основные промышленные объекты и население Ташкентской области. В январе здесь произошло возгорание кровли 4-го энергоблока.