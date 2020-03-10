В честь весеннего праздника Навруз резиденция Mirabad Avenue запускает акцию и предлагает приобрести премиальные апартаменты со скидкой 21%.

В праздничной акции принимают участие апартаменты в следующих блоках:









Данная акция является единоразовой. По окончанию срока ее действия максимальная скидка при 100%-й оплате снова составит 14% (c 1 апреля).

С каждым месяцем скидка будет уменьшаться в связи с приближением окончания строительства.

К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.

Помимо скидок резиденция Mirabad Avenue предлагает следующие бонусы, которые действую при любой покупке:

разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;

приватная терраса с площадью до 260 кв. м при покупке апартаментов на 9-этаже.

предчистовую отделку.





Предчистовая отделка квартиры включает в себя:

стяжку;

шпатлевку;

потолки из гиспокартона;

возведение перегородок по индивидуальному дизайн-проекту;

центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);

панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);

напольные конвекторы Kampmann (Германия).





Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.

Telegram: t.me/mirabad_avenue

Сайт: mirabad.uz

Facebook: fb.com/mirabad.avenue

Instagram: @mirabad_avenue

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