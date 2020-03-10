В честь весеннего праздника Навруз резиденция Mirabad Avenue запускает акцию и предлагает приобрести премиальные апартаменты со скидкой 21%.
В праздничной акции принимают участие апартаменты в следующих блоках:
Данная акция является единоразовой. По окончанию срока ее действия максимальная скидка при 100%-й оплате снова составит 14% (c 1 апреля).
С каждым месяцем скидка будет уменьшаться в связи с приближением окончания строительства.
К сентябрю 2020 года резиденция обещает сдать первые два шестиэтажных дома, расположенных в блоке D.
Помимо скидок резиденция Mirabad Avenue предлагает следующие бонусы, которые действую при любой покупке:
- разработка индивидуального дизайн-проекта в подарок;
- приватная терраса с площадью до 260 кв. м при покупке апартаментов на 9-этаже.
- предчистовую отделку.
Предчистовая отделка квартиры включает в себя:
- стяжку;
- шпатлевку;
- потолки из гиспокартона;
- возведение перегородок по индивидуальному дизайн-проекту;
- центральное кондиционирование Mitsubishi (Япония);
- панорамное остекление фасадной системой Schüco (Германия);
- напольные конвекторы Kampmann (Германия).
Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
Telegram: t.me/mirabad_avenue
Сайт: mirabad.uz
Facebook: fb.com/mirabad.avenue
Instagram: @mirabad_avenue
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