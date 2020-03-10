Ойбек Мэлсович Маннанов назначен прокурором Алмазарского района Ташкента, сообщила пресс-служба городской прокуратуры.





На этом посту он сменил Дада-Али Зуфарова, ранее назначенного заместителем хокима Ташкента — начальником Управления по поддержке махалли и семьи.

Ойбек Маннанов (1986 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет (2009) и высшие учебные курсы Генеральной прокуратуры (2017).

Карьеру начал в прокуратуре Яшнабадского района столицы, затем занимал различные должности в городской прокуратуре.

С февраля работал старшим помощником прокурора Ташкента по международно-правовым вопросам.