Национальный банк Казахстана на фоне возросших рисков для стабильности финансовой системы из-за обвала на мировых нефтяных рынках принял решение повысить базовую ставку с 9,25% до 12% с процентным коридором +/- 1,5 процентного пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Ерболата Досаева.

В понедельник правительство и Национальный банк в совместном обращении (PDF) заявили, что обладают необходимыми ресурсами для минимизации негативных последствий от ситуации на мировых рынках и обеспечения устойчивости социально-экономического развития республики. Нацбанк заявил о готовности в случае необходимости повысить базовую ставку и провести валютные интервенции, чтобы ограничить ускорение инфляции и не допустить чрезмерную волатильность курса тенге.

Ерболат Досаев отметил, что «повышение базовой ставки создаст условия для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности, предупреждения негативного влияния внешних рынков на внутренние цены и уровень долларизации».

По его словам, Национальный банк подтверждает приверженность режиму свободно плавающего обменного курса тенге.

«Тем не менее в изменившихся условиях не исключается проведение валютных интервенций для обеспечения стабильности финансовой системы», — добавил он.

Национальный банк Казахстана внимательно следит за развитием ситуации в мировой экономике и на международных рынках и готов в случае необходимости принять дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке страны.

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