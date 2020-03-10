12 декабря 2019 года в гостинице City Palace состоялась церемония официального запуска подписной кампании по первичному публичному предложению акций (IPO) АО «Жиззах Пластмасса», а также презентация на тему «IPO от крупнейшего производителя пластмассовых изделий».
В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года №4265 и постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2019 года №358 утверждено привлечение узбекских и иностранных инвесторов путем проведения на первоначальном этапе первичного публичного предложения акций «Жиззах пластмасса» (IPO) с выпуском дополнительных акций.
Доля в размере 25% от уставного капитала «Жиззах Пластмасса» будет реализована путем проведения IPO, что составляет 1 140 246 акций. После размещения общее количество акций «Жиззах Пластмасса» составит 5 701 231 единиц. Одно лицо может приобрести до 11 402 штук акций, что составляет 1% от объема предложения. В кампании могут участвовать как иностранные инвесторы, так и узбекские — физические и юридические лица. Ценовой интервал: от 3 400 до 30 541 сумов за акцию.
Крупными акционерами являются государство с долей 66,20%, АО «Узкимёсаноат» с долей 27,12% и другие акционеры с долей 6,68% от уставного капитала общества. Согласно дивидендной политике общества не менее 30% от чистой прибыли направляется на выплату дивидендов. При этом за последние четыре года были выплачены дивиденды не менее 50% от годовой чистой прибыли.
Предприятие «Жиззах Пластмасса» представляет собой промышленный комплекс с общей площадью 12,5 га. На территории предприятия находится собственная подстанция электроснабжения, насосная станция, а также железнодорожная ветка. Также функционируют четыре основных цеха и восемь совместных предприятий, созданных совместно с иностранными инвесторами из США, Турции, Словакии, России и Италии.
В соответствии с правительственными решениями за последние пять лет в «Жиззах Пластмасса» реализованы инвестиционные проекты по модернизации производства общей стоимостью 2,2 млн долларов США и расширен ассортимент выпускаемой продукции, что позволило достичь производственной мощности свыше 15 тысяч тонн готовой продукции в год.
Перспективы
Постановлением президента Республики Узбекистан №ПП-4563 от 9 января 2020 года предприятием «Жиззах Пластмасса» предусмотрена реализация трех крупных инвестиционных проектов на общую сумму 75 млн долларов США посредством привлечения прямых иностранных инвестиций европейских партнеров. В частности:
- проект по производству универсальных органо-минеральных аминокислотных удобрений из перьев;
- проект по производству синтетических нитей из полипропилена;
- проект по производству БОПП-пленки в Джизакской области.
Кроме этого, в ближайшие несколько лет на АО «Жиззах Пластмасса» запланировано привлечение инвестиций для реализации ряда проектов, в том числе организаций производств:
- систем капельного орошения;
- баннерной ткани и разных листов из ПВХ;
- сайдингов из ПВХ;
- стрейча и термоусадочной пленки для пищевой промышленности из ПВХ;
- напольных покрытий из ПВХ;
- искусственной кожи из ПВХ;
- EVA, пузырчатых и армированных пленок;
- труб для горячего водоснабжения;
- поликарбонатных листов;
- БОПЭТ-пленки;
- полиуретановых изделий;
- создание современной испытательно-экспериментальной лаборатории;
- запуск металлообрабатывающего завода по производству пресс-форм.
С учетом выхода на полную мощность производства всех вышеперечисленных инвестиционных проектов с непосредственным участием «Жиззах Пластмасса», годовой объем товарной продукции составит более 210 млн долларов США, а количество созданных рабочих мест составит более 550 единиц.
ООО Portfolio Investments является главным андеррайтером IPO «Жиззах Пластмасса», размещающим акции в размере 25% от уставного капитала.
Компания ООО Portfolio Investments — одна из ведущих в рейтинге брокерских компаний с большим объемом и оборотом заключенных сделок на Республиканской фондовой бирже «Тошкент».
Инвестируя свой капитал в «Жиззах Пластмасса», можно стать совладельцем стабильного производства и участником истории становления отечественного рынка капитала.
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