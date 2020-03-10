12 декабря 2019 года в гостинице City Palace состоялась церемония официального запуска подписной кампании по первичному публичному предложению акций (IPO) АО «Жиззах Пластмасса», а также презентация на тему «IPO от крупнейшего производителя пластмассовых изделий».





В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 3 апреля 2019 года №4265 и постановлением Кабинета Министров от 26 апреля 2019 года №358 утверждено привлечение узбекских и иностранных инвесторов путем проведения на первоначальном этапе первичного публичного предложения акций «Жиззах пластмасса» (IPO) с выпуском дополнительных акций.

Доля в размере 25% от уставного капитала «Жиззах Пластмасса» будет реализована путем проведения IPO, что составляет 1 140 246 акций. После размещения общее количество акций «Жиззах Пластмасса» составит 5 701 231 единиц. Одно лицо может приобрести до 11 402 штук акций, что составляет 1% от объема предложения. В кампании могут участвовать как иностранные инвесторы, так и узбекские — физические и юридические лица. Ценовой интервал: от 3 400 до 30 541 сумов за акцию.





Крупными акционерами являются государство с долей 66,20%, АО «Узкимёсаноат» с долей 27,12% и другие акционеры с долей 6,68% от уставного капитала общества. Согласно дивидендной политике общества не менее 30% от чистой прибыли направляется на выплату дивидендов. При этом за последние четыре года были выплачены дивиденды не менее 50% от годовой чистой прибыли.

Предприятие «Жиззах Пластмасса» представляет собой промышленный комплекс с общей площадью 12,5 га. На территории предприятия находится собственная подстанция электроснабжения, насосная станция, а также железнодорожная ветка. Также функционируют четыре основных цеха и восемь совместных предприятий, созданных совместно с иностранными инвесторами из США, Турции, Словакии, России и Италии.





В соответствии с правительственными решениями за последние пять лет в «Жиззах Пластмасса» реализованы инвестиционные проекты по модернизации производства общей стоимостью 2,2 млн долларов США и расширен ассортимент выпускаемой продукции, что позволило достичь производственной мощности свыше 15 тысяч тонн готовой продукции в год.





Перспективы

Постановлением президента Республики Узбекистан №ПП-4563 от 9 января 2020 года предприятием «Жиззах Пластмасса» предусмотрена реализация трех крупных инвестиционных проектов на общую сумму 75 млн долларов США посредством привлечения прямых иностранных инвестиций европейских партнеров. В частности:

проект по производству универсальных органо-минеральных аминокислотных удобрений из перьев;

проект по производству синтетических нитей из полипропилена;

проект по производству БОПП-пленки в Джизакской области.

Кроме этого, в ближайшие несколько лет на АО «Жиззах Пластмасса» запланировано привлечение инвестиций для реализации ряда проектов, в том числе организаций производств:

систем капельного орошения;

баннерной ткани и разных листов из ПВХ;

сайдингов из ПВХ;

стрейча и термоусадочной пленки для пищевой промышленности из ПВХ;

напольных покрытий из ПВХ;

искусственной кожи из ПВХ;

EVA, пузырчатых и армированных пленок;

труб для горячего водоснабжения;

поликарбонатных листов;

БОПЭТ-пленки;

полиуретановых изделий;

создание современной испытательно-экспериментальной лаборатории;

запуск металлообрабатывающего завода по производству пресс-форм.





С учетом выхода на полную мощность производства всех вышеперечисленных инвестиционных проектов с непосредственным участием «Жиззах Пластмасса», годовой объем товарной продукции составит более 210 млн долларов США, а количество созданных рабочих мест составит более 550 единиц.

ООО Portfolio Investments является главным андеррайтером IPO «Жиззах Пластмасса», размещающим акции в размере 25% от уставного капитала.

Компания ООО Portfolio Investments — одна из ведущих в рейтинге брокерских компаний с большим объемом и оборотом заключенных сделок на Республиканской фондовой бирже «Тошкент».

Инвестируя свой капитал в «Жиззах Пластмасса», можно стать совладельцем стабильного производства и участником истории становления отечественного рынка капитала.

IPO предприятия «Жиззах Пластмасса» — беспрецедентная возможность роста капитала.

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