С момента начала эпидемии ВИЧ прошло 40 лет, но СПИД остается ведущей причиной смерти женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Около 6000 молодых женщины в возрасте от 15 до 24 лет инфицируются ВИЧ каждую неделю. Об этом говорится в докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) «Все в наших силах».

В публикации, приуроченной к Международному женскому дню, отмечается, что на большую уязвимость женщин и девочек к ВИЧ влияет резкое неравенство между мужчинами и женщинами. ЮНЭЙДС настоятельный призвала правительства стран мира приложить больше усилий для расширения и реализации прав и возможностей женщин и девочек.

За прошедшие десятилетия больше девочек стали учиться в школе, гендерный разрыв в начальном образовании сокращается во всем мире, во многих странах больше женщин участвуют в политической жизни на руководящих должностях. Охват лечением ВИЧ увеличился — к середине 2019 года его получали более 24 миллиона человек, в том числе более 13 миллионов женщин в возрасте от 15 лет.

Однако многие из обещаний по улучшению жизни женщин и девушек по всему миру еще не выполнены, отмечает ЮНЭЙДС.

Для того чтобы меры в ответ на СПИД были более эффективными, политика и услуги должны соответствовать нуждам женщин и девочек-подростков. Это включает в себя обеспечение специальных подходов, ориентированных на подростков, внедрение программ поддержки сверстников по принципу «равный-равному», а также интеграцию компонентов прав человека, гендера и ненасилия в комплексное сексуальное образование.

В докладе предлагается ряд путей для дальнейшей работы. К ним относятся инвестиции в политику и программы по борьбе с ВИЧ, которые, как доказано, способствуют гендерному равенству, инвестиции в образование, в том числе в комплексное половое просвещение и расширение экономических прав и возможностей женщин и девочек, реформирование законов, обеспечивающих равные права всех женщин и девочек, включая меры по искоренению стигмы и дискриминации, насилия и криминализации в отношении женщин и девочек, предоставление комплексных услуг по уходу, достойное обращение, значимое участие женщин во всех процессах принятия решений, касающихся программ по ВИЧ, поддержка лидерства и вовлечения женщин и молодежи в процесс принятия решений на всех уровнях противодействия СПИДу.