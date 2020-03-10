Второй Международный юридический форум Tashkent Law Spring, который планировалось провести 23−25 апреля, отложен, сообщил организационный комитет форума.

Решение принято, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников мероприятия, в том числе иностранных гостей и граждан страны.

Новая дата проведения форума будет объявлена позднее, отметили организаторы.

Первый форум Tashkent Law Spring прошел в апреле прошлого года. Его посетили свыше 1200 юристов и представителей других сфер, включая 250 зарубежных участников из 40 стран мира.