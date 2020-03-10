Dream City Development объявляет о специальном предложении покупки высококлассной недвижимости в Tashkent City. Впервые компания предлагает возможность приобрести квартиру своей мечты по максимально выгодной цене. Клиентов ожидают большие скидки.

Акция продлится до 31 марта.





Проекты компании — жилые комплексы Gardens Residence и Boulevard — расположены на территории международного делового центра Tashkent City и являют собой образец современного и комфортного жилья класса «А». Многоэтажные жилые комплексы от Dream City — это тысячи квартир на взыскательный вкус. Компания предлагает различные варианты квадратур и планировочных решений.





К концу 2020 года первые покупатели ЖК Gardens Residence и ЖК Boulevard станут полноправными резидентами первого подобного делового центра в Узбекистане.

Подробную информацию о предложениях можно получить в офисе продаж компании ежедневно с 9:00 до 19:00.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои

Сайт: dreamcity.uz

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