Кахрамон Танзилович Олимов назначен первым заместителем министра дошкольного образования, сообщила пресс-служба МДО со ссылкой на указ президента от 6 марта.





До этого назначения Кахрамон Олимов (1967 г. р.) с 2018 года работал в МДО начальником управления повышения качества педагогических кадров и координации деятельности педагогических колледжей.

Прежний первый заместитель главы Министерства дошкольного образования Собитхон Тургунов в феврале был назначен ректором Наманганского государственного университета.