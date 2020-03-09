Ежегодный марш против насилия над женщинами в Бишкеке был сорван из-за нападения неизвестных мужчин в масках. В пресс-службе городского ГУВД назвали митинг несанкционированным, сообщил кыргызстанский телеканал «Апрель».

Акция, которую ежегодно организует «Бишкекская феминистическая инициатива», была анонсирована 24 февраля. Марш могли отменить из-за запрета суда на проведение митингов и мирных собраний (за исключением государственных мероприятий) до 1 июля 2020 года, в том числе и женский марш 8 марта. Запретить мирные собрания суд попросила мэрия Бишкека и Первомайская райадминистрация из-за опасений распространения коронавируса, хотя в стране официально не зарегистрировано случаи заражения. 6 марта власти отозвали иск.

Күндүн сүрөтү © Гүлжан Турдубаева pic.twitter.com/pCvv5dwatp — Bakyt Asanov (@bakytasanov) March 8, 2020

В самом начале марша на участниц напали около 30−40 неизвестных мужчин в национальных колпаках и в медицинских масках. Они кидали в участников марша яица, выкрикивая оскорбления и выгоняя их с площади. Кроме этого, нападавшие порвали плакаты и сломали транспаранты.

Нападение было прекращено сотрудниками милиции. Однако, по данным телеканала «Апрель», «когда раздался свист милиции, люди в колпаках разбежались, но милиционеры погнались не за нападающими, а задержали девушек-активисток, их усадили в автобусы».

Власти заявили, что «несанкционированный стихийный митинг не был ранее надлежащим образом согласован с акимиатом Свердловского района и мэрией Бишкека», отмечает АКИpress.

По сообщению милиции, организаторы не уведомили органы внутренних дел для обеспечения общественной безопасности на запланированном митинге, что привело к различным провокациям и нарушениям общественного порядка на территории столицы.

Фото: kloop.kg.

«Жители Свердловского района высказали слова возмущения на проводимый несанкционированный стихийный митинг на площади Победы, где это место почитается гражданами как великая память о погибших воинах в Великой Отечественной войне в борьбе против фашизма», — отметили в пресс-службе.

Милиция сообщила, что лица, причастные к провокацияи, были доставлены с обеих сторон в УВД Свердловского района.

По данным канала «Апрель», напавших на активисток отпустили из РОВД.

Адвокат Бакытбек Афтандил уулу заявил, что всего было задержано около 60 человек. Примерно на 10 задержанных составили административный протокол за неповиновению сотрудникам милиции, а после всех отпустили.

Позже правоохранительные органы задержали пятерых лиц, сорвавших Женский марш солидарности.

В «Бишкекской феминистической инициативе» указали, что власти устроили спланированный срыв марша, а напавшими являются представители общественного движения «Кырк Чоро». Хотя глава движения Замир Кочкорбаев опроверг это сообщение.

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