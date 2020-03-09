Служба пробации в 2020 году начнет использовать электронные браслеты, в нынешнем году планируется внедрить до 3000 таких устройств, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана.

Соответствующим постановлением правительства утверждена программа оснащения учреждений по исполнению наказаний, связанных с лишением свободы, устройствами видеонаблюдения и персональными видеокамерами (боди-камерами).

В частности, 18 колоний по исполнению наказания будут оснащены 1833 устройствами видеонаблюдения и 36 комплектами персональных видеокамер.

Напомним, Служба пробации действует в Узбекистане с 1 января 2019 года при Главном управлении исполнения наказания МВД. При пробации условно осужденный на время испытательного срока находится под надзором.