Компания «Узбекнефтегаз» планирует создать с «Лукойлом» совместное предприятие по геологоразведке на территории Узбекистана, а также изучить опыт российской компании в цифровизации производства, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Председатель правления Мехриддин Абдуллаев и президент «Лукойла» Вагит Алекперов 5 марта в Ташкенте обсудили новую разработанную «дорожную карту» сотрудничества на новой платформе.

В рамках «дорожной карты» делегация «Узбекнефтегаза» также намерена посетить производственные мощности «Лукойла» в Перми для изучения опыта российской компании в применении цифровых технологий, добавили в пресс-службе. В частности, узбекские специалисты намерены внедрить в нефтегазовой отрасли страны интегрированную систему управления на примере «Лукойла» на базе ERP-системы (Enterprise Resource Planning).

На прошлой неделе состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Вагита Алекперова. Стороны обсудили углубление кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов, в том числе трудноизвлекаемых. В октябре 2018 года Вагит Алекперов сообщал о намерении «Лукойла» изучить перспективы разведочного бурения на севере Узбекистана.