Государственная пошлина за выдачу идентификационных карт (ID-карт), которые заменят национальный паспорт, установлена в размере 89% базовой расчетной величины (198470 сумов), сообщило Министерство юстиции Узбекистана со ссылкой из постановления президента от 6 марта.

Согласно документу, выдача ID-карт сроком действия до 10 лет начнется с 1 января 2021 года. Их будут получать все новорожденные граждане Узбекистана, лица без гражданства и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Узбекистана.

До 31 декабря 2022 года ID-карты будет выдаваться добровольно, а с 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года — в обязательном порядке.

Замена ранее паспортов образца 2011 года, видов на жительство для лиц без гражданства и иностранных граждан будет осуществляться по мере окончания срока их действия либо досрочно по желанию владельцев.

С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Узбекистана образца 2011 года будут считаться недействительными.