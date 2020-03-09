16 октября 2019 года прошел первый благотворительный бал в Hyatt Regency Tashkent, где было собрано 314 млн сумов в пользу фонда Ezgu Amal. Вырученные средства дали надежду более 20 детям и помогли центру реабилитации детей с ограниченными возможностями «Санвикт».

Продолжая уже крепкую дружбу и плодотворное сотрудничество отеля и благотворительного фонда, 1 марта Hyatt Regency Tashkent стал генеральным спонсором Ezgu Amal. Регулярное пожертвование в размере 1% от общей суммы всех оплаченных мероприятий, проведенных в конференц-залах отеля, будет направляться в благотворительный фонд.

Hyatt Regency Tashkent выражает огромную благодарность Ezgu Amal за всю ту большую работу, которую проводят руководители фонда. Оказывая регулярную поддержку, отель надеется помочь еще большему количеству детей, подарить надежду и светлое будущее. В этом году также планируется провести череду благотворительных мероприятий для поддержки фонда.

На правах рекламы.