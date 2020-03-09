В эти дни представители университета AKFA принимают участие в 69 Генеральной ассамблее Международной федерации ассоциации студентов-медиков (IFMSA) в Руанде.





Генеральная ассамблея IFMSA является одним из крупнейших мероприятий в мире и проводится два раза в год — в марте и августе. В нем принимают участие более 800 студентов из более чем 100 стран.





Главная цель Генеральной ассамблеи IFMSA — содействие молодому поколению в реализации их идей и предложений путем внедрения различных программ. В 2019 году это событие прошло в словенском Портороже, а в 2018 году — в канадском Квебеке.





В 2020—2021 учебном году университет AKFA будет принимать 100 студентов. Онлайн-прием начнется 1 апреля и продлится до 15 июня.





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