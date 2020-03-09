Китайская нефтегазовая компания PetroChina объявил форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) и газа, импортируемого по трубопроводу, сообщил Reuters.

Причиной называется сезонный спад спроса и вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. В связи с этим компания, которая является крупнейшим импортером газа в Китай, направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа и СПГ.

Как отметили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики, Узбекистан получил аналогичное уведомление о возможном сокращении импорта газа, но поставки продолжаются в штатном режиме.

Согласно официальной статистике, по итогам 2019 года объем производства природного газа снизился на 1,6% — до 59,46 млрд кубометров, а объем экспорта — на 6,9% или до 2,2 млрд долларов. В этом году добычу планируется увеличить на 7,2%, до 63,8 миллиарда кубометров.

В июле в «Узбекнефтегазе» впервые раскрыли структуру экспорта узбекского газа. Так, поставки в Китай составляют 8 млрд кубометров, в Россию — 4,5 млрд, южные регионы Казахстана — 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии — 500−550 млн кубометров.

PetroChina обеспечивает 40% своих потребностей в газе за счет импорта, около 70% которого приходится на трубопроводный газ, остальное — на СПГ, отмечает Reuters.