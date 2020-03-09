Ташкент активно застраивается жилыми комплексами. Руководитель отдела стратегического планирования и развития бизнеса компании First Development Group Улугбек Салихов поведал о том, каким становится Ташкент, что сегодня предлагают на рынке недвижимости и как создать комфортное пространство без увеличения стоимости.

Жилая архитектура Ташкента

Она становится разнообразной. Наши глаза устали от однотипных многоэтажек, хочется жить в доме, обладающем индивидуальностью. Современные технологии строительства позволяют не ограничиваться высотой в пять этажей, а дают простор для фантазии. Например, в третьей фазе ЖК Parkent Plaza мы захотели выделить переднюю часть комплекса, не позволив ему затеряться среди окружающих домов. Так пришла идея построить два 14-этажных дома, которые привлекают взгляд, становятся ориентиром и меняют силуэт города, делая его более интересным.





Преимущества проживания в 14-этажном доме

С верхних этажей открывается изумительный вид на Ташкент, а из окон видны горы. Чашка кофе и любование городом, а не соседней многоэтажкой — хороший вариант me-time и релакса.

Изменения запросов людей по части жилья и их предпочтениях

Если раньше человеку было достаточно купить заветные метры, поставить кровать, стол и холодильник, то теперь он хочет комфорта. Важное значение приобрела инфраструктура. Мы быстро распродали квартиры первой и второй фазы Parkent Plaza в том числе благодаря локации. Поблизости от жилого комплекса расположены трехуровневая транспортная развязка, три школы, два детских сада, две больницы, мечеть, супермаркеты korzinka.uz и Makro, строится наземная линия метро. Кафе, тренажерные залы, аптеки на первых этажах комплекса, двор без машин, камеры наблюдения, шлагбаумы, безбарьерная среда для людей с особыми потребностями также делают жизнь жильцов удобной и безопасной.

Наши исследования показали, что многие люди уже не хотят получать голые стены и месяцами, а то и годами, обживать жилье. Поэтому дома третьей фазы Parkent Plaza сдаются с базовым ремонтом. Это подразумевает наличие межкомнатных дверей, ламината, сантехники, розеток и выключателей, кафеля в ванной, пола из керамогранита на кухне, водоэмульсионную покраску. Жильцу остается только выбрать занавески, мебель, светильники — и можно въезжать в стильную квартиру.

Немаловажно то, что девелопер закупает материалы в больших количествах и, соответственно, получает ощутимые скидки. Ремонт от застройщика выходит на 30% выгоднее самостоятельного.





О доступности жилищных удобств в современных ЖК

Мы сейчас говорим о жилье комфорт-класса, который всего на ступень выше эконома. Чтобы сделать пространство удобным, нужны идеи, а не огромные вложения. Например, в Parkent Plaza предусмотрены скамейки как для больших компаний, так и для одиноких гуляющих. Производство скамеек разных размеров не бьет по бюджету, но сразу делает среду продуманной.

Или другой пример: крыша заезда на подземный паркинг никак не используется. Но мы слегка изменим ее форму и устроим тут обзорную площадку, а зимой превратим в ледяную горку.

Также в Parkent Plaza будет реализована концепция «Двор без машин». Так проектировщики позаботились о безопасности детей, пожилых жильцов и людей с особыми потребностями, которые не в силах быстро увернуться от автомобиля. Двор превратится в единую пешеходную зону с обширными островами зелени. Сейчас специалисты FDG работают над вопросом пересадки взрослых деревьев. Хочется, чтобы дети играли, а гуляющие отдыхали в тени.





О выгоде при покупке квартиры на стадии строительства

В первой и второй фазах ЖК Parkent Plaza выгода составила 30%. В среднем по рынку этот показатель равен 25%. Также всегда можно запросить рассрочку: оплату частями без дополнительных процентов и повышения стоимости. Компания FDG предлагает внести 30%-ный первоначальный взнос и выплатить остаток в течение двух с половиной лет.

Девелопер FDG приглашает всех желающих посетить офисы продаж, где профессиональные менеджеры помогут с выбором квартиры и подберут оптимальные условия оплаты.

Также с вариантами оплаты может ознакомить старший менеджер отдела продаж Дониёр Салаев на видео:

Телефон отдела продаж: (+998) 78−150−55−11.

Сайт: fdg.uz/parkent-plaza

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