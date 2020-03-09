Министерство физической культуры и спорта издало приказ о приостановлении в Узбекистане международных спортивных мероприятий и соревнований. Такое решение принято, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в республику, сообщила пресс-служба Минспорта.

Участие спортсменов национальных сборных Узбекистана в международных турнирах и зарубежные командировки сотрудников должны будут согласовываться с Минспорта, отмечается в сообщении.

Приказом также предусмотрено, что республиканские соревнования по всем видам спорта (чемпионаты и кубки) будут проводиться по согласованию с Министерством здравоохранения, а региональные турниры — с местными управлениями здравоохранения.

Относительно международного марафона «Навруз», который должен пройти 22 марта в Ташкенте, окончательное решение еще не принято, сообщили «Газете.uz» в Минспорте. Сейчас рассматривается вариант проведения марафона без иностранных участников, однако все соревнования, запланированные на апрель-май, временно отменены.

Ранее сообщалось, что чемпионат Азии по тяжелой атлетике, уже перенесенный прежде из Казахстана в Узбекистан, отложен на неопределенный срок. Его планировалось провести в Ташкенте 16−25 апреля.