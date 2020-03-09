В Дустликском районе Джизакской области были обнаружены два мертвых новорожденных мальчика-близнеца, сообщила пресс-служба областного УВД.

Житель района рассказал сотруднику органов внутренних дел, что тела младенцев были в полиэтиленовом пакете, положенном в сумку, которую оставили у арыка на территории фермерского хозяйства «Околтин остонаси курки».

Экспертиза показала, что дети родились недоношенными на 20−21-й неделе беременности матери (нормой являются роды на сроке от 37 недель).

В ходе оперативных следственных действий было установлено, что матерью младенцев является 22-летняя местная жительница.

В настоящее время следствие продолжается.