9 марта в возрасте 72 лет скончался известный поэт Азим Суюн, сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Азим Суюн родился в 1948 году в Самаркандской области. Окончил факультет журналистики Ташкентского государственного университета (1977 год). Работал в издательстве имени Гафура Гуляма, Государственном агентстве печати, Союзе писателей, газетах «Народное слово» и «Голос Узбекистана», журнале «Гулистан».

Автор многих сборников стихотворений и дастанов, обладатель ряда наград. Его стихи были переведены на иностранные языки.