Американский журнал Time представил проект «100 женщин года». В нем представлены 11 существующих обложек, на которых изображены женщины, и 89 новых.

Издание отмечает, что в течение 72 лет (с 1927 года) выбирало «Мужчину года», пока не переименовало номинацию в «Человек года» в 1999 году, но «выбор часто был тем же». Проектом «100 женщин года» Time решил исправить ситуацию и поместить в центр внимания «влиятельных женщин, которые часто оставались в тени».

Первыми женщинами года (1920) названы американские суфражистки, добившиеся предоставления избирательных прав для женщин. В список также попали модельер Коко Шанель, писательницы Вирджиния Вульф, Тони Моррисон и Джоан Роулинг, математик Эмми Нетер, педагог Мария Монтессори, летчица Амелия Эрхарт, художница Фрида Кало, певицы Билли Холидей, Арета Франклин, Бейонсе и Мадонна, актриса Рита Морено, премьер-министр Индии Индира Ганди (в 1966—1977 и 1980−1984 годах), принцесса Диана, канцлер Германии Ангела Меркель, кандидат в президенты США в 2016 году Хиллари Клинтон, участницы российской группы Pussy Riot, инициаторы общественной кампании против сексуального насилия и домогательств #MeToo филиппинская журналистка, основательница Rappler Мария Ресса и другие женщины, которые определили облик последнего столетия.

«Женщиной года» в прошлом году, по версии Time, стала шведская эко-активистка Грета Тунберг.

Бывший главный редактор Time Нэнси Гиббс отметила, что женщины обладали «мягкой силой» задолго до того, как была определена ее концепция.