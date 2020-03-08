8 марта в 00:25 поступил сигнал о пожаре на территории рынка «Паркент дехкон бозори», расположенном на улице Алишера Навои в Паркентском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

О пожаре сообщили с опозданием. Огонь затронул магазины, находящиеся в первых рядах рынка.

Для тушения огня было задействовано 11 основных и более 10 вспомогательных единиц пожарной техники. Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован в 3:50.

Сведений о погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.