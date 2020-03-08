Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта провел совещание, посвященное обсуждению инвестиционных проектов, которые планируется реализовать в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

В 2020—2022 годах в столице планируется реализовать 762 проекта общей стоимостью 9,884 млрд долларов, в том числе 122 проекта в рамках государственной и 640 проектов в рамках региональных инвестиционных программ.

В частности, 242 проекта на сумму 1,89 млрд долларов намечено осуществить в промышленности, 337 проектов на 4,966 млрд долларов — в сфере услуг. В жилищном строительстве планируется построить 183 объекта на 3,328 млрд долларов.

На совещании был представлен проект стоимостью 350 млн долларов в малой промышленной зоне «Индустриальный парк „Сергели“» и на сумму 418 млн долларов в «Технопарке» в Яшнабадском районе.

Как отмечает пресс-служба президента, развитию города призваны способствовать создаваемые Ташкентский деловой центр на территории Яккасарайской малой промышленной зоны, а также воздвигаемые современные дома, развлекательные и деловые центры в «Юнусабад сити».

«Инвестиции и экспорт имеют под собой цель создать рабочие места, дополнительные доходы. Ташкент располагает очень большими ресурсами. В настоящее время они не используются даже наполовину. Поэтому следует воспользоваться этим в полной мере, изучить потенциал малых и средних предприятий в разрезе каждого района, расширить производственные и экспортные возможности, создать источники гарантированного дохода для людей», — сказал Шавкат Мирзиёев.





Отмечалось, что в 2020 году в результате освоения инвестиций на 4,8 млрд долларов будут реализованы свыше 400 проектов. Они позволят создать более 32 тысяч новых рабочих мест.

Вместе с тем в нынешнем году запланирован экспорт на 710,5 млн долларов: промышленной продукции — почти на 674 млн и продовольственных товаров — на 36,5 млн долларов.

«Алтыарыкский район [Ферганской области] экспортирует на 120 млн долларов. Это несмотря на то, что таких промышленных объектов, коммуникаций, как в Ташкенте, у них нет. В столице же имеется вся инфраструктура. Пришло время хокимам перестать разгребать чуланы. Теперь главы районов должны развивать предпринимательство, обеспечивать оборотными средствами, содействовать экспорту, адресно работать с клиентами. Ситуация не изменится, пока вы сами не изменитесь», — отметил президент.