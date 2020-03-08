Artel поздравляет дорогих женщин с прекрасным праздником обаяния и очарования — Международным женским днем. Компания желает счастливых дней, полных радостных событий, любви и душевности. Пусть весенние дни окрыляют и придают душевных сил, отличного настроения и оптимизма. Пусть на сердце всегда будет по-весеннему тепло, а дома всегда царит мир, любовь и счастье.

Женщина многогранна





Издревле говорили, что женщина — хранительница домашнего очага. Эта фраза отчасти правдива, но вся ли это правда? Разумеется, нет. Женщины многогранны. Красота и женственность, доброта и любовь, чувственность и понимание сочетаются в них с глубоким умом и непреклонным духом, гибкостью и упорством, лидерскими качествами и настоящим бесстрашием.





Женщина может быть кем угодно: и любящей матерью, и талантливым ученым, заботливой супругой и поэтессой, создавать уют и счастье в доме и одерживать олимпийские победы. Талантливые женщины веками оставляли свой след в истории Узбекистана. Они не только внесли свой существенный вклад в прогресс, но и доказали всему миру, что женщина может все.





Тумарис, Увайси, Айдын, Зульфия, Надира, Тамара Ханум, Тути Юсупова, Лютфи Сарымсакова — имена можно перечислять бесконечно. Их упоминание вызывает неподдельную гордость, а труды уже давно стали национальным достоянием.

Наследие узбекистанок, начиная от Оксаны Чусовитиной и заканчивая Рахбархон Хайдаровой, всегда будет восхищать и заставлять с трепетом произносить «Наши».





Компания Artel искренне верит, что женщины могут блистательно справляться с любой задачей. Они прекрасны во всех проявлениях и способны достичь больших высот, какую бы сферу деятельности не выбрали.

Женщины объединяют в себе успешного деятеля и заботливую мать, ведь любое решение им под силу. А Artel искренне поддерживает их и желает успехов во всех начинаниях.

На правах рекламы.