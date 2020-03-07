4 марта в Кабинете Министров на заседании республиканской специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане под председательством заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова было обсуждено влияние эпидемии коронавируса COVID-19 на сферу туризма. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

В мероприятии посредством видеоконференцсвязи участвовали заместители хокимов и предприниматели сферы туризма Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей, а также представители ассоциаций частных туристических организаций, отельеров, поваров и рестораторов.

Участники обсудили проблемы, связанные с потерями для субъектов сферы туризма, привлечением туристических групп из-за рубежа, а также вопросы поиска дополнительных возможностей в этой сфере.

Туроператоры предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем туристическом сезоне, который, как ожидается, будет убыточным, а также отменить штрафы за отказ от авиа- и железнодорожных билетов.

Кроме того, в связи с отменой авиарейсов в отдельные страны предложено увеличить число рейсов в страны, где коронавирус не обнаружен, такие как Турция и Казахстан, а также по внутренним направлениям. При этом рейсы могут быть открыты не только из Ташкента, но и из Самарканда, Бухары и Ургенча. Ургенч и Бухару может связать ежедневный авиарейс, предложили туроператоры.

По итогам заседания принято решение разработать предложения по снижению негативного влияния распространения коронавируса на сферу туризма, в том числе по поддержке отечественных субъектов туризма, и внести их в правительство.