Со 2 марта торгово-сервисные предприятия (ТСП) Узбекистана начали платить банкам комиссию за торговый эквайринг в 0,2% от суммы платежа, проведенного через терминалы Uzcard и Humo.

В Центральном банке ранее объяснили, что это позволит покрыть часть расходов на развитие платежной инфраструктуры, а также предложит клиентам различные системы поощрений и вознаграждений (кешбэк), что должно привести к увеличению безналичных расчетов.





На пресс-конференции в четверг председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов заявил, что введение комиссии не приведет к росту платежей наличными деньгами в ущерб безналичным расчетам. По его словам, во всем мире торгово-сервисные пункты платят комиссию в 1−3% за карточные оплаты.

«Комиссия станет основой для дальнейшего развития платежной системы. Если мы не будем взимать комиссию, то нам придется заставлять банки развивать систему безналичных платежей. У них не будет интереса к этой сфере. Поэтому мы ввели эту комиссию», — сказал глава ЦБ.

Мамаризо Нурмуратов назвал бесплатное обслуживание платежной системы и покрытие инкассационных издержек со стороны банков «плодами созданной нами непропорциональной экономики». С 1 марта услуги по инкассации наличных денежных средств оплачиваются заказчиком согласно договору.

«В выигрыше будут все»





Директор платежной системы Humo при Центральном банке Шухрат Курбанов не считает, что введение комиссии 0,2% с оборота терминальных платежей приведет к повышению цен на товары и привлекательности «наличной» оплаты.

«Комиссия в 0,2% — это 200 сумов с суммы 100 тысяч сумов. Соответственно, если меняется цена, то точно не от этого. По действующему законодательству нельзя изменять цену в привязке к форме платежа. То есть, если вы платите наличными и платите картой — цена должна быть одинаковой. Не удивлюсь, если кто-нибудь захочет под этим предлогом поднять цену, и точно не на 0,2%, но это уже предмет изучения соответствующих органов», — заявил он «Газете.uz».

Руководитель Humo отметил, что во всем мире существует практика, когда торгово-сервисное предприятие платит за проведение платежей, потому что наличная оплата невыгодна бизнесу.

«Есть расходы на хранение, на инкассацию, есть риски краж, грабежей и так далее. Так происходит в соседних странах. Да, у нас было бесплатно, потому что надо было развивать инфраструктуру, приучать людей и бизнес. Но это не может продолжаться вечно. И просто введение комиссии — это даже не половина шага. В обмен на платную услугу надо предложить сервис. В частности, все говорят про кэшбеки, системы лояльности и так далее. Вроде бы причем тут торгово-сервисное предприятие — кэшбеки идут картодержателям. Но именно эти системы делают оплату картами выгоднее, чем оплата наличными. Значит больше платежей картами, значит ниже объем внебанковского оборота, и значит выше налоги. В выигрыше все, и даже сами ТСП, за счет того, что люди пойдут не на базар, а к ним», — подчеркнул Шухрат Курбанов.

«В целом, мы все хотим работать в условиях рыночных отношений. Но в рыночных отношениях ничего не бывает бесплатно. Самое главное, появляется возможность „голосовать“ деньгами. Если банк оказывает низкий сервис — уйти в другой банк; если магазин не принимает карты — можно всегда пойти в другой магазин», — считает он.

«Это никак не скажется на ценах»





Отвечая на вопрос «Газеты.uz» о том, как введение комиссии за торговый эквайринг скажется на ценах, руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов ответил: «Никак».

«Экономика — одна из сфер познания, где люди уверены в своих знаниях, слепо полагаются на свой „здравый смысл“, и при этом постоянное общение с людьми из различных слоев и отраслей, а также преподавание бизнеса и экономики в различных учебных заведениях убеждает меня в мысли, что даже самая, казалось бы, базовая экономическая концепция, концепция „цены“ совершенно неизвестна и непонятна абсолютному большинству населения», — сказал он.

Предприниматель объяснил, что цена на товары и услуги складывается из соотношения спроса и предложения, а также от уровня конкуренции на рынке, а не расходов.

«Если бы цена могла расти, когда это выгодно продавцу, то она росла бы и без всяких комиссий. Я утверждаю, что однозначно эта стоимость (комиссия в 0,2% — ред.) будет абсорбирована операторами за счет снижения их рентабельности», — сказал Зафар Хашимов.

При этом он предупредил, что это не должно восприниматься как «гарантия» против роста потребительских цен.

«Цены могут меняться в связи со многими и разными причинами и обстоятельствами. Они и так меняются постоянно. Я лишь говорю, что подобные технические и операционные стоимости бизнес поглощает самостоятельно, не переваливая их на плечи потребителей. Розница на сегодня — возможно, наиболее конкурентная отрасль нашей экономики», — считает бизнесмен.

Зафар Хашимов также уверен, что введение комиссии для торговых точек не приведет к повышению привлекательности оплаты наличными и снижению безналичных расчетов.

«Потому что параллельно до таких же показателей поднимается стоимость инкассации наличности», — объяснил он.

Руководитель korzinka.uz подчеркнул, что в нормальной рыночной экономике никакая услуга не может и не должна быть бесплатной.

«Наши банки, в подавляющем своем числе государственные, в ущерб своим коммерческим интересам долго выполняли государственные поручения. Когда нужно было вводить в оборот пластиковые карты, банки по указке свыше вынужденно делали это бесплатно. Когда государству нужны были наличные для оплаты зарплат, пенсий и стипендий, опять же банки и службы инкассации должны были оказывать эти услуги бесплатно», — сказал предприниматель.

«Но оказывая эти услуги, банки все-таки несут расходы: транспортировка, обработка наличности, обработка данных и проведение операций по карточкам — на все это нужны немалые ресурсы, не говоря уже о нормальном развитии услуг», — отметил он.

Все эти потери потом покрываются либо за счет несимметричного роста стоимости других услуг, всяческих льгот и привилегий по налогам, либо «за счет списания убытков из госбюджета, или, опять же, наших с вами средств налогоплательщиков, одновременно превращая всю банковскую систему в некую дисбалансированную, кривую форму, убивая ее развитие, конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность», — считает бизнесмен.

«Дать банкам распоряжаться своим правом»





Зафар Хашимов призвал ЦБ дать свободу банкам распоряжаться предоставленным правом.

«Нельзя перегибать палку и в другую сторону. Дав банкам право назначать оплату за услуги по терминалам или инкассации, ЦБ не должен указывать коммерческим банкам, как им распоряжаться своим правом», — заявил он.

«Считаю, что мы можем и должны договариваться с банками на взаимовыгодных условиях по обслуживанию у них. Но сейчас коммерческие банки жалуются, что на них оказывается давление, которое лишает их гибкости договариваться и давать клиентам лучшие и более выгодные условия, даже когда банк знает, что это ему коммерчески выгодно», — резюмировал Зафар Хашимов.