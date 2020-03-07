6 марта Кабинет Министров Узбекистана издал постановление и внедрении системы оформления и выдачи идентификационных карт, сообщила пресс-служба МВД.

Согласно документу, с 1 января 2021 года всем новорожденным гражданам Узбекистана, лицам без гражданства и иностранным гражданам, постоянно проживающим на территории Узбекистана, вместо биометрического паспорта будут выдаваться ID-карты в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство владельца, сроком действия 10 лет.

ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана. Для выезда за пределы страны будет необходим биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу (загранпаспорт).





Образец обратной стороны ID-карты.

«Выдача ID-карт будет осуществляться планомерно без какой-либо дополнительной нагрузки для населения страны в период с 1 января 2021 года до 1 января 2030 года», — говорится в сообщении.

Замена ранее выданных биометрических паспортов образца 2011 года, видов на жительство для лиц без гражданства и иностранных граждан будет осуществляться по мере окончания срока их действия либо досрочно по желанию владельцев.

С 1 января 2030 биометрические паспорта гражданина Узбекистана образца 2011 года будут считаться недействительными.

«Переход на систему выдачи ID-карт проводится с учетом опыта развитых зарубежных стран и позволит ускорить внедрение системы цифровой идентификации граждан, максимально автоматизировать процесс интеграции первичных данных граждан с информационными системами министерств и ведомств Республики Узбекистан, облегчить и оптимизировать процесс предоставления государственных услуг населению», — отмечается в сообщении.