Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана рассказало о планах по реализации Концепции развития системы высшего образования и Стратегии-2020. В пресс-конференции 6 марта участвовали начальник главного управления Минвуза Абдували Холиков, начальники управлений Максуд Хамраев и Алишер Абдуллаев и руководитель пресс-службы министерства Фарход Бабашев.

Как отметил Абдували Холиков, сегодня в стране функционируют 112 вузов. В последующие годы продолжится открытие новых вузов и охват молодежи высшим образованием. Если до 2017 года в вузы принималось около 9% процентов выпускников средних учебных заведений, то в этом учебном году за счет принятия более 146 тысяч студентов на первый курс уровень охвата высшим образованием достиг 20%. В следующем году эту цифру планируется довести до 25%.

Число студентов, принятых в магистратуру, было также увеличено более чем вдвое — с 5000 до 11,5 тысячи человек. В 2019/2020 учебном году 6% профессорско-преподавательского состава вузов обновлено за счет выпускников магистратуры.

Общее количество филиалов зарубежных вузов достигло 21 и продолжит расти. Вузы таких стран, как Россия, Малайзия, Германия, Япония, Италия и Франция проявляют интерес к открытию своих филиалов, при этом не только в Ташкенте, но и в регионах. Сейчас прорабатывается вопрос об открытии филиала малайзийского вуза в Хорезме и российского вуза — в Ангрене. Планируется, что число негосударственных вузов увеличится до 10 к следующему году.





Третий год подряд идет целевой прием в вузы для подготовки кадров в сфере здравоохранения и педагогики для отдельных регионов. За счет этого уровень охвата молодежи Навоийской области высшим образованием достиг 31% — второе место в стране после Ташкента, где этот показатель составляет 31,5%.

В целом Ташкент, Бухарская, Навоийская, Сырдарьинская и Джизакская области, а также Каракалпакстан лидируют по проценту поступивших в вузы среди выпускников средних учебных заведений (более 20%), Наманганская, Сурхандарьинская и Андижанская области — отстают (менее 15%).

В министерстве ожидают, что с увеличением квоты приема в высшие образовательные учреждения, вузы с 2023 года начнут испытывать проблемы со зданиями, поэтому уже сейчас принимаются меры по привлечению инвестиций для решения вопроса.

В 2020/2021 учебном году 25 вузов переведут на кредитно-модульную систему обучения. При выборе вузов будет учитываться их готовность и профессорско-преподавательский состав. При этом у студента отечественного вуза не должно быть проблем из-за недобора кредитов (зачетных единиц), если тот захочет продолжить обучение за рубежом, подчеркнули представители Минвуза.

Сейчас аудиторная нагрузка студента составляет 24 часа в неделю. С внедрением кредитно-модульной системы она уменьшится за счет большего упора на самообразование. Министерство не настаивает на шестидневной учебной неделе — вузы могут этот вопрос решать самостоятельно и устанавливать другую продолжительность недели (например, пятидневку) с учетом своих возможностей.

Кредитно-модульная система требует ответственности как со стороны преподавателя, так и со стороны студента, отметили представители Минвуза. Если раньше 0,3−0,4% студентов оставались на второй год обучения, сейчас эта цифра составляет более 2% и с переходом на кредитно-модульную систему будет неизбежно расти. У студентов не должно быть понятия, что любой, кто поступит в вуз, сможет его закончить, иначе сложно будет изменить отношение работодателей к качеству выпускников. Основное внимание вузы должны уделять подготовке кадров, способных самостоятельно найти решения в проблемных ситуациях.

В качестве эксперимента в трех вузах — Ташкентском университете информационных технологий, Ташкентском государственном юридическом университете и Ташкентском государственном педагогическом университете — с 2020/2021 учебного года вводится дистанционная форма обучения.

Для искоренения коррупции в сфере высшего образования будет внедрена система «Электронный университет» — она позволит минимизировать человеческий фактор в проставлении оценок и избавиться от бумажных зачеток и журналов. Кроме того, вузы смогут сэкономить значительные средства за счет оптимизации управленческого персонала и направить эти средства на развитие учебного заведения. В марте-апреле система пройдет апробацию и с нового учебного года начнется ее внедрение.

«Газета.uz»: На наш взгляд, в настоящее время отсутствует прозрачная система отбора преподавателей в вузы. Отечественные вузы, в отличие от филиалов зарубежных вузов, не публикуют на своих сайтах информацию об имеющихся вакансиях и условиях отбора. Когда планируется внедрение прозрачной системы отбора преподавателей в отечественные вузы?

Абдували Холиков: В газетах публикуются объявления. Вот сейчас идет переход на новую систему. Недавно Ташкентский государственный экономический университет дал объявление о вакансиях. Да, надо признать, мы немного отстаем в плане техники, новых технологий.

«Газета.uz»: На минувшей неделе студенты Государственного института искусств и культуры Узбекистана опубликовали короткометражный фильм , посвященный высшему образованию страны. Также на встрече с министром культуры студентка этого же вуза обратилась с просьбой о снятии с должности декана, грубо обращающегося со студентами. На наш взгляд, проблемы, поднятые студентами вуза — упор на внешние атрибуты, такие как форма и внешний вид студентов, нежели на содержание образования, — присущи многим отечественным вузам.

Еще такая ситуация. Как нам рассказали преподаватели одного из столичных вузов, у них прошло собрание, где от имени министерства было объявлено: если студенты пропускают занятия, это вина преподавателей — они не смогли заинтересовать студентов. Таким образом, преподавателям дали знать, что им придется поставить оценки студентам, пропускавшим занятия и не освоившим программу. Как вы прокомментируете эти ситуации?

Абдували Холиков: Например, если бы я сюда явился в кроссовках или футболке, вы бы написали об этом, правильно? К форме нет жестких требований и мы не говорим, что от красивой одежды зависит успеваемость. Но это — высшее учебное заведение. Если дать волю, чего только могут не надеть? Мы должны это признать. Потом мы не сможем вернуть назад этих студентов.

Вот вам такая статистика. Мы провели недельный анализ в вузах. Из 350 тысяч студентов очных отделений вузов за день отсутствовали 13 тысяч. Где они были в это время? Чем они занимались? Кто сможет ответить на это? Почему вуз должен отвечать? Потому что студенты, которые учатся не в своем родном регионе, живут о общежитиях, на съемных квартирах, у родственников. Они утром уходят, говорят, что на учебу. Но куда они идут? Обязательно надо спросить, почему они пропускают занятия. 13 тысяч — это не маленькая цифра, это целое учебное заведение.

Если вам нужна реальная информация, приходите к нам, мы предоставим. В каждой системе есть свои рамки. Например, по одежде человека мы сможем узнать, в какой сфере тот работает: в банке, в органах внутренних дел, в сельском хозяйстве. Раз студент учится в вузе, он должен соответствовать нашему менталитету.

Вот многие говорят, мол, во Франции или Италии так. Но у них есть такие аспекты, проникновение которых к нам не хотелось бы. Студенты вузов — это молодежь именно такого возраста. Если с одним студентом что-то случится, скажут: а куда смотрел декан? А почему декан должен за него отвечать? У декана дома собственные дети, за которых он несет ответственность. Почему ректор должен отвечать? Но сегодня они должны отвечать. А для того, чтобы отвечать, все должны вместе работать. Хотим мы того или нет, мы должны направлять действия нашей молодежи в какое-то русло. Попробуйте оставить своего ребенка год без присмотра, через год вы его не узнаете.

В короткометражном фильме, о котором вы говорите, да, есть отдельные моменты. Но где решение проблем? Кто сделает ролик о решениях проблем? Дайте нам предложения по решению проблем. Есть такие журналисты, которые приходят к нам, предлагают решения. Пожалуйста, мы готовы. Наша главная цель — наша молодежь, наше будущее.

«Газета.uz»: Одной из целей Стратегии-2020 отмечена трансформация пяти отечественных вузов совместно с зарубежными вузами. В чем будет выражаться такая трансформация?

Абдували Холиков: Сейчас мы изучаем, как идет обучение в аналогичных направлениях вузов за рубежом. Например, наш технический вуз изучает, как готовят технарей в Берлинском техническом университете. Они берут их программы обучения, берут их систему. Главное — здесь, в нашем вузе, воссоздать те же условия, что и за рубежом: начиная от программ и до оснащения кабинетов и лабораторий, чтобы мы могли готовить кадров на их уровне. Возможно, мы даже привлечем их преподавателей. Для этого имеются возможности. Мы сейчас изучаем, какие вузы подвергнутся такой трансформации. В первую очередь это будут приоритетные для нас направления, например, инженерно-технические специальности, химия, биология, математика, геология. Самое главное здесь — это развитие человеческого капитала.