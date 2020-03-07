Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на праздничном мероприятии в Ташкенте, посвященном 8 Марта — Международному женскому дню, сообщила пресс-служба главы государства.

«Молитвами наших матерей, самоотверженностью женщин укрепляются в стране мир и благополучие, наш ежедневный упорный труд дает свои результаты, и жизнь озаряется светом доброты, наполняется еще более глубоким смыслом», — сказал Шавкат Мирзиёев.





В своем выступлении президент особо отметил благородные поступки и плодотворную деятельность риштанской предпринимательницы Израбу Усмановой, которая передала нуждающимся свои средства, накопленные в течение многих лет для совершения хаджа, жительницы Сайхунабадского района Сырдарьинской области Гавхар Хусановой, на собственные деньги построившей для жителей кишлака большую библиотеку «Мумтоз», талантливого молодого ученого Азизы Шоназаровой, в 32 года ставшей профессором Колумбийского университета США.

Глава государства выразил мнение, что воспитание девочек на основе высоких духовно-нравственных ценностей является «непростым, но очень важным и благородным делом». Он подчеркнул, что большой вклад в эту работу должны внести образованное Министерство по поддержке махалли и семьи, ветераны, учителя и наставники, а также все самоотверженные женщины Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев предложил начиная со следующего года накануне праздника 8 Марта удостаивать государственными наградами двух наиболее достойных представителей этой сферы из каждого региона страны.

В преддверии праздника подписал указ о присвоении в связи с праздником почетных званий и награждении орденами и медалями группы женщин, а 4 марта — постановление о награждении 28 девушек государственной премией имени Зульфии.