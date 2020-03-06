«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов на 8 марта.

Казан-кебаб


Казан-кебаб— это невероятно вкусное блюдо, которое готовят настоящие мужчины. Сочетание ароматного мяса и нежнейшего рассыпчатого картофеля никого не оставит равнодушным.

Лосось на шпажках


Рыбные шашлыки — это спасители, когда хочется удивить чем-то изысканным. Готовятся они очень быстро, а получаются ароматными, сочными и аппетитными.

Запеченные куриные ножки с овощами


Запеченные куриные ножки — прекрасный вариант для праздничного обеда или ужина. Мясо получается ароматным, мягким и с хрустящей корочкой.

Чесночная говядина с картофелем


Говядина в фольге — кулинарный шедевр с обворожительным чесночным ароматом и насыщенным вкусом, который готовится всего за 40 минут.

Спагетти с курицей в томатном соусе

Любительницам итальянской кухни посвящается спагетти с ароматным томатным соусом и сочной курицей. Сытный и очень вкусный ужин всего за полчаса.

Запеченные куриные голени


Блюда, приготовленные в пергаменте, готовятся словно на пару, сохраняя все соки и полезные микроэлементы. 15 минут несложных действий — и все, дальше все сделает духовка. Эта курица с овощами будет просто таять во рту.

Гушт-сай


В домашних условиях это блюдо приготовить очень просто. Для этого понадобится — казан, свежее мясо, овощи и совсем немного времени.

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