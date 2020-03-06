«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов на 8 марта.
Казан-кебаб
Казан-кебаб— это невероятно вкусное блюдо, которое готовят настоящие мужчины. Сочетание ароматного мяса и нежнейшего рассыпчатого картофеля никого не оставит равнодушным.
Лосось на шпажках
Рыбные шашлыки — это спасители, когда хочется удивить чем-то изысканным. Готовятся они очень быстро, а получаются ароматными, сочными и аппетитными.
Запеченные куриные ножки с овощами
Запеченные куриные ножки — прекрасный вариант для праздничного обеда или ужина. Мясо получается ароматным, мягким и с хрустящей корочкой.
Чесночная говядина с картофелем
Говядина в фольге — кулинарный шедевр с обворожительным чесночным ароматом и насыщенным вкусом, который готовится всего за 40 минут.
Спагетти с курицей в томатном соусе
Любительницам итальянской кухни посвящается спагетти с ароматным томатным соусом и сочной курицей. Сытный и очень вкусный ужин всего за полчаса.
Запеченные куриные голени
Блюда, приготовленные в пергаменте, готовятся словно на пару, сохраняя все соки и полезные микроэлементы. 15 минут несложных действий — и все, дальше все сделает духовка. Эта курица с овощами будет просто таять во рту.
Гушт-сай
В домашних условиях это блюдо приготовить очень просто. Для этого понадобится — казан, свежее мясо, овощи и совсем немного времени.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
Facebook: fb.com/zirauz
Instagram: @zirauz
Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz
Telegram на русском языке: t.me/zirauz
Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat
Телефон редакции: (+99878) 148−15−55
Telegram: (+99899) 837−15−15