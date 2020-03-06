Компания «Узбекнефтегаз» сообщила о снижении c 1 марта цены на импортное дизельное топливо до 7300 сумов (было 7500 сумов).

Всего по Узбекистану насчитывается 45 автозаправочных станций компании, которые реализуют нефтепродукты под национальным брендом UNG. В сети АЗС организована продажа импортного бензина марки Аи-92 и дизельного топлива европейского качества, говорится в сообщении.

В первую очередь, таким топливом полностью обеспечены автозаправочные станции города Ташкента и Ташкентской области. Импортный бензин Аи-92 и дизтопливо начали продавать и в Ферганской долине, а также в Гулистане, Джизаке, Самарканде и Карши.

«Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. При прочих равных условиях, снижение цены на товар увеличивает спрос и уменьшает предложение. С учетом этого и интересов потребителей, а также в связи с уменьшением затрат предприятия на приобретение дизельного топлива на биржевых торгах, его стоимость была уменьшена. Данные обстоятельства послужили увеличению объема реализации данной продукции», — пояснил директор UNG PetroМирзохид Мусаев.

В ближайшие время «Узбекнефтегаз» планирует начать реализацию бензина марки Аи-95.

В каких автозаправочных станциях предприятия реализуется нефтепродукты, их адреса и сведения о их стоимости можно узнать через Телеграм-бот предприятия @UNG_Petro_Bot.

ООО «UNG Petro» — компания, которая управляет сетью автозаправочных станций под брендом UNG. Создана в конце 2019 года. Цель — создать полноценный национальный бренд. Автозаправочные станции останутся единственным контактным звеном между потребителем и АО «Узбекнефтегаз». Начала продавать импортный дизель в конце января 2020 года.