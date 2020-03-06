«Узбекистанцы предпочитают платить наличными» — сообщила «Газета.uz» со ссылкой на обзор Центрального банка Узбекистана. В минувшем году жители республики предпочитали рассчитываться за товары и услуги в наличной форме. И объем снятых с карт наличных средств составил 36,6 трлн сумов, что выше показателя 2018 года на 18,5%.

И причины подобной ситуации вполне объяснимы: несмотря на очевидные плюсы расчетов пластиковой картой, их владельцы регулярно сталкиваются со сложностями при оплате, что невольно побуждает к использованию наличных денег. То платежный терминал в торговой точке неожиданно «ломается», то набираешь целую корзину продуктов, а в момент оплаты на кассе нет связи с сервером.

На базарах все еще сложнее: «терминала» обычно нет, а там, где он в наличии, не дают желанную скидку. И в такси толком не оплатишь, и в автобусах приходится думать о жетонах. И непонятно, как с картой откладывать — электронные деньги исчезают с карты, как вода.

Вот и приходится владельцам карт после получки заработной платы бежать к банкомату, чтобы снять деньги. Порой наличные нужны очень срочно, а ближайший рабочий банкомат еще нужно поискать и, наверняка, до него доехать. Вдобавок придется отпрашиваться с работы, стоять в очереди и переживать, что деньги в нем закончатся на предыдущем человеке.

PAYNET решил избавить всех от подобных сложностей и предлагает снять наличные с сумовых пластиковых карт Uzcard или Humo в любом из 21 тысячи пунктов приема оплаты по всему Узбекистану. А значит, больше не нужно тратить время и нервы на поиск работающего банкомата. Ведь пункты приема платежей PAYNET всегда рядом, причем некоторые из них работают круглосуточно.





Как снять деньги с карты в пунктах приема платежей PAYNET

Найти ближайший пункт приема платежей PAYNET на карте. Обратиться к оператору с просьбой снять наличные с сумовой пластиковой карты. Сообщить оператору одноразовый код, который придет в SMS-сообщении. Получить наличные деньги.

PAYNET гарантирует полную безопасность услуги. Для снятия денег нужно сообщить оператору одноразовый код, который приходит в SMS-сообщении на привязанный к карте телефонный номер. Поэтому получить деньги без владельца не сможет никто. Комиссия за услугу составляет 2%.

Внимание: для снятия денег на пластиковой карте должна быть включена услуга SMS-информирования.

Получить подробную информацию и узнать местоположение ближайшего пункта оплаты также можно по телефону: (+998) 71−202−07−07.

Сайт: paynet.uz

Карта пунктов приема платежей: paynet.uz/points

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