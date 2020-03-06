Все меньше времени остается до момента, когда определится имя счастливого обладателя автомобиля Mercedes-Benz CLA-200 от Olmazor Business City.





По условиям акции, участниками розыгрыша автоматически становятся все покупатели, которые приобрели квартиры в жилом комплексе Olmazor Business City с 21 января по 21 марта.





К участию в розыгрыше допускаются также владельцы квартир, оформившие покупку в кредит.





В Olmazor Business City вниманию покупателей представлен широкий выбор жилой недвижимости. Это огромный комплекс из 28 высотных жилых домов от 9 до 30 этажей. Дома включают в себя коммерческие и офисные помещения, детские и учебные учреждения, зоны для активного отдыха, прогулочные аллеи, а также собственный медицинский центр.





Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Алмазарский р-н, ул. Кичик Халқа Йўли, дом 3-Г

Ориентир: перекресток Северный Алмазар

Сайт: bizninguylar.uz

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