Раньше курсы валют были едиными для всех обменных пунктов и диктовались Центральным банком Узбекистана. С августа 2019 года частные банки получили право корректировать курсы самостоятельно, что позволило «Капиталбанку» делать выгодное предложение на рынке валют.

«Мы решили стать универсальным ответом в вопросе обмена валют. Мы всегда стараемся держать высокий курс доллара — за этим беспрерывно следят наши сотрудники. Иногда другие банки тоже поднимают курс, и мы немедленно реагируем и поднимаем его еще выше. Люди могут идти к нам с уверенностью, что здесь они поменяют деньги по выгодному курсу», — рассказал директор департамента кассовых операций «Капиталбанка» Кахрамон Расулов.

У «Капиталбанка» всегда высокий обменный курс. Если обменивать наличные деньги на безналичные, то банк предлагает еще более выгодные условия. Можно принести сбережения в долларах, обменять их по повышенному курсу и загрузить на сумовую карту, или сразу перечислить на расчетный счет.





Для полностью безналичного обмена необязательно даже приходить в офис «Капиталбанка». Обменять деньги по повышенному курсу и перевести их с валютной карты на сумовую или наоборот можно в приложении Apelsin.

На правах рекламы.