Более 20 визитов делегаций министерств и ведомств Узбекистана в Италию перенесены на более поздние сроки из-за распространения на территории этой страны коронавируса.

Поездки представителей ряда итальянских компаний в Узбекистан также отложены, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

При посольстве Узбекистана в Риме создан оперативный штаб для поддержки контактов с соотечественниками. Для узбекских студентов созданы Telegram-группы «Наши студенты в Италии» и «Tashkent-Torino-2019/2020».

Всего, по данным МИДа, на консульском учете в Италии состоят 866 сограждан. На утро 6 марта случаи заражения коронавирусом среди граждан Узбекистана не зафиксированы.