В настоящее время в Иране пребывают около 50 граждан Узбекистана, среди которых по состоянию на утро 6 марта заболевшие коронавирусом не зафиксированы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на посольство республики в Тегеране.

С 1 марта при посольстве Узбекистана действует рабочая группа, которая функционирует в круглосуточном режиме до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 в Иране.

Посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами Ирана, говорится в сообщении. Члены рабочей группы проводят встречи, разъяснительную работу, а также оказывают содействие согражданам в решении вопросов консульско-правового и иного характера.

На своем сайте и группе в Telegram посольство рекомендует гражданам Узбекистана строго придерживаться норм и правил правительства Ирана, санитарных мер предосторожности, спокойно и тщательно взвешивать свои решения, в том числе относительно возвращения на родину.

«Необходимо принять во внимание, что по возвращении в Ташкент из Ирана граждане Узбекистана будут размещены на карантин в течение 14 дней», — отмечается в сообщении.

По данным правительства Ирана, на 5 марта в стране было зарегистрировано 3513 человека и 107 жертв заболеваний, вызванных коронавирусом.