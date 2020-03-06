Узбекистан занял 69-е место в Индексе инклюзивного интернета (The Inclusive Internet Index), составляемом британской исследовательской организацией The Economist Intelligence Unit. Всего рейтинг охватывает 100 стран, на которые приходится 91% населения мира и 96% глобального ВВП.

EIU выпускает Индекс инклюзивного интернета ежегодно с 2017 года по заказу Facebook. Эксперты оценивают не только наличие и доступность интернета, но и актуальность его использования в достижении положительных социальных и экономических результатов. Общая оценка представляет собой взвешенную сумму баллов по четырем категориям: наличию, доступности, релевантности и готовности людей использовать его (навыки, грамотность и другое).

По мнению экспертов, показатели Узбекистана в поддержке охвата интернетом отстают от других азиатских стран по всем основным направлениям. Среди недостатков аналитики отмечают четвертый по величине гендерный разрыв среди всех стран-участников индекса по доступу к мобильным устройствам: у мужчин в стране на 21% больше возможностей пользоваться мобильным доступом, чем у женщин.

По показателю наличия интернета Узбекистан находится на 66-м месте в мире, по доступности — на 76-м, по релевантности — на 63-м. По показателю готовности страна на 84-й позиции.

Из других государств Центральной Азии в индекс попал только Казахстан — страна расположилась на 49-м месте.

Первое место в списке занимает Швеция. За ней следуют Новая Зеландия и США. Последние три места рейтинга занимают Мадагаскар, Либерия и Бурунди.

«Результаты индекса и опроса в этом году показывают, что, несмотря на то что доступ к интернету во всем мире увеличивается, темпы роста замедляются, особенно в странах с низким уровнем дохода, где расширение требуется больше всего. Более половины мира подключено к интернету, но оставшуюся долю, состоящую в основном из женщин и тех, кто живет в самых бедных местах, будет труднее охватить», — считают составители индекса.