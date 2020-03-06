Наступление весны знаменуется нежным весенним праздником — Международным женским днем 8 марта. Одним из актуальных вопросов,волнующих сильную половину, становится вопрос о приобретении подарка.





Чтобы избавить мужчин от утомительного шоппинга и бесконечного скитания по магазинам, Home Market большое разнообразие праздничных подарков на любой, даже взыскательный вкус. Среди большого разнообразия товаров здесь можно найти подарок, который придется по душе каждой даме.





Большой выбор текстильной продукции, состоящий из красивых комплектов полотенец и постельного белья, подарочные наборы декоративной косметики и средств по уходу за кожей и волосами. Изящная посуда и сервизы, предметы декора, памятные сувениры, национальная одежда и аксессуары, оригинальные декоративные растения — все это можно приобрести в сети магазинов Home Market.





В мебельном отделе посетителей приятно удивят праздничные скидки до 20% на продукцию торговой марки AIKO.





Для маленьких леди здесь можно приобрести в подарок набор детской косметики, мягкие игрушки, познавательные игры и предметы текстиля. А сотрудники подарочного отдела помогут красиво упаковать подарки в изящную упаковку.





Удобная форма оплаты, действующая в Home Market, станет приятным дополнением к праздничному шопингу.

Если все-таки сложно определиться с выбором, подарочная карта Home Market с желаемой суммой загрузки, действующая в сети станет беспроигрышным вариантом подарка для милых дам.

Подарочные карты можно приобрести во всех филиалах сети. Магазины работают ежедневно с 9:00 до 23:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−205−05−05

Сайт: hm.uz

Telegram: t.me/HomeMarket

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