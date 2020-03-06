Школьники, как и в прошлые годы, выйдут на весенние каникулы 21 марта, отдых продлится 7 календарных дней, заявил пресс-секретарь Министерства народного образования Узбекистана (МНО) Анвар Умаров.

Таким образом, МНО опровергло распространенную в социальных сетях информацию о том, что в школах с 15 марта объявят каникулы в связи с распространением коронавируса.

Пресс-секретарь МНО отметил, что ведомство работает в тесной связи с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия. Министерство народного образования и Министерство здравоохранения приняли «совместное решение, которое направлено на усиление мер по предотвращению распространения коронавируса в школах».

В частности, в школах распространены постеры с рекомендациями по предотвращению коронавируса COVID-19.

«Министерство народного образования при необходимости будет информировать общественность о развитии ситуации», — говорится в сообщении.