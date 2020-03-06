Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выдвинул предложения по смягчению уголовных наказаний за клевету и оскорбление.

Напомним, в январе Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) опубликовало предложения по отмене уголовного наказания за клевету и оскорбление, связанного с лишением свободы.

«В качестве представителя гражданского общества Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа полностью поддерживает отмену наказания в виде лишения свободы за клевету и оскорбление», — говорится в сообщении фонда.

Вместе с тем организация считает необходимым в первую очередь исключить отягчающее обстоятельство в Уголовном кодексе за клевету или оскорбление в СМИ.

«В сегодняшних реалиях клевета или оскорбление через СМИ является поводом для привлечение к уголовной ответственности. Было бы оптимальным исключение этого отягчающего обстоятельства и установление для журналистов сначала административной ответственности вместо уголовной», — говорится в сообщении фонда.

Кроме того, отмечает организация, суммы штрафов, установленные в Уголовном кодексе за клевету или оскорбление, весьма велики. «При общих обстоятельствах они достигают 44 млн сумов, а при отягчающих — 133 млн сумов. По этой причине целесообразно кардинально уменьшить суммы штрафов», — считают в фонде поддержки масс-медиа.

И, наконец, сейчас оскорбление в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или гражданского долга в качестве отягчающего обстоятельства является поводом для привлечения напрямую к уголовной ответственности, говорится в сообщении.

«Но если дело касается оскорбления со стороны лиц, выполняющих свои профессиональные обязанности, это поначалу ведет к административной ответственности. Предлагается пересмотреть это обстоятельство с точки зрения социальной справедливости и исключить данный подпункт», — предлагают в фонде.

Подробнее о предложенных АИМК поправках в законодательство по отмене уголовного наказания за клевету «Газета.uz» писала в январе. Документ был подготовлен в то время, как агентство возглавляли Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева, которые сейчас являются руководителями Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа.