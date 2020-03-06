В пятницу, 6 марта, и выходные дни территория Узбекистана будет находиться под влиянием периферии холодного антициклона, центр которого располагается над районами северного Урала, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По стране будет преобладать погода без осадков, лишь в ночь на 7 марта возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, по центральным, южным и восточным районам.

Ночная температура в эти дни понизится до 0 градусов, местами возможны заморозки до −2…−1 градуса. Днем ожидается относительно прохладная погода со свежим восточным ветром. Дневная температура будет в пределах +7…+12 градусов, что незначительно ниже среднемноголетних значений, отметили синоптики.