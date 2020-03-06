Шведская EF Education First готова инвестировать почти 60 млн долларов в образовательные программы по развитию английского языка в Узбекистане, сообщила пресс-служба Министерства народного образования.

Глава МНО Шерзод Шерматов и президент EF Карл-Йоханн Вестринг 5 марта подписали меморандум о взаимопонимании.

Согласно документу, стороны намерены сотрудничать для оценки знаний учеников, учителей и желающих. Также планируется проведение тренингов по английскому языку и разработка совместных программ для профессионального развития педагогов.

«На сегодняшний день английский является одним из популярнейших языков в мире. Сотрудничество между позволит нам улучшить знания детей по английскому языку, что предоставит им дополнительную возможность для достижения успеха в своей карьере», — отметил Шерзод Шерматов.

По данным МНО, сегодня в школах страны английский язык в качестве иностранного изучают более 5,3 млн детей.

Education First — одна из крупнейших образовательных компаний в мире. Филиалы EF представлены в более, чем 100 странах мира.