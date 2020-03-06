Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 марта провел совещание по вопросам совершенствования системы охраны окружающей среды и управления отходами, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании признано неудовлетворительным исполнение Концепции охраны окружающей среды до 2030 года и Стратегии по обращению с твердыми отходами в 2019—2028 годы.

В частности, как отмечается в сообщении, сохраняются факторы негативного воздействия на окружающую среду. Наблюдается большой объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Наносится ущерб фауне и флоре.

Ежегодно образуется более 7 миллионов тонн бытовых отходов, из них перерабатывается лишь 19%. В этом процессе практически не участвует частный сектор. Службы санитарной очистки действуют не во всех махаллях. Отходов становится все больше в результате расширения строительства и производства, отмечает пресс-служба президента.

На совещании указано на необходимость обеспечения до 2021 года полного охвата населения услугами санитарной очистки и приведения 221 полигона отходов в соответствие с санитарно-экологическими требованиями.

Министерству строительства, Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено ввести в строй в текущем году в Ташкентской, Самаркандской и Андижанской областях, а в дальнейшем — в остальных регионах страны полигонов строительных отходов и мощностей по переработке.

Высказаны предложения по расширению площади охраняемых природных территорий, усилению ответственности за отлов краснокнижных животных.

«Как известно, указом президента введен мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Однако при попустительстве руководителей на местах фиксируются отдельные случаи нанесения ущерба растительному миру. Генеральной прокуратуре поручено взять под строгий надзор деятельность хокимов по данному вопросу и обеспечить неотвратимость ответственности», — следует из сообщения.

На собрании проанализировано положение дел в сфере соблюдения экологических норм на производстве. Указано, что 65% оборудования лабораторий Госкомэкологии устарело. В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 60% приходится на долю топливно-энергетической и 20% — горно-металлургической отраслей.

В связи с этим даны поручения по стимулированию промышленных предприятий, использующих природоохранные технологии, налаживанию производства пыле- и газоулавливающих аппаратов.

Подвергнута резкой критике и кадровая политика в сфере. В частности, не хватает квалифицированных специалистов, научно-исследовательской работы, в вузах отсутствуют факультеты экологии. Подчеркнута важность выделения грантов на исследования, повышения квалификации научных сотрудников за рубежом, внедрения инновационных технологий и идей, отмечает пресс-служба.

Ранее Законодательная палата одобрила кандидатуру нового председателя Госкомэкологии. Им стал Шавкат Абдуразаков, работавший до этого хокимом Намангана.