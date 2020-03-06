За январь и февраль в Узбекистане произошло 802 дорожно-транспортных происшествия, из них 255 — со смертельным исходом, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД.

В результате ДТП погибло 265 человек (на месте — 188, спустя сутки в больницах — 77) и 724 получили телесные повреждения различной степени.

В 212 случаях аварии произошли по причине перехода пешеходами улицы в неположенном месте, в 105 случаях — из-за несоблюдения водителем установленного режима скорости. В 102 случаях водитель не заметил пешехода, еще в 70 — были нарушены правила обгона.

В Ташкенте за указанный период зарегистрировано 116 ДТП, в Ташкентской области — 109, в Наманганской области — 79, а в Ферганской — 71.



